Autonome Region Tibet : Chinas Präsident Xi erstmals seit zehn Jahren in Tibet

Zuletzt hat Xi Jinping Tibet im Jahr 2011 besucht. Damals war er noch Vizepräsident. Nun bereiste der Präsident die Stadt Nyingchi.

Peking | Chinas Präsident Xi Jinping ist erstmals seit zehn Jahren wieder nach Tibet gereist. Wie chinesische Staatsmedien am Freitag berichteten, war der Staats- und Parteichef bereits am Mittwoch in der tibetische Stadt Nyingchi, wo er von Einheimischen und Beamten verschiedener ethnischer Gruppen begrüßt worden sei. Xi hatte Tibet zuletzt als Vizepräside...

