„Historische Resolution“ : Chinas KP will Xi den Weg zu dritter Amtszeit ebnen

Nur zweimal in ihrer 100-jährigen Geschichte haben Chinas Kommunisten eine „historische Resolution“ verabschiedet. Jetzt ist wieder so ein Meilenstein erreicht. Wie lange will Xi Jinping an der Macht bleiben?

Peking | Chinas Kommunistische Partei will Staats- und Parteichef Xi Jinping den Weg zu einer möglichen dritten Amtszeit ebnen. Das rund 370-köpfige Zentralkomitee kam am Montag in Peking zu einem viertägigen Plenum zusammen, um über eine „historische Resolution“ zu beraten. Es ist nach 1945 und 1981 erst das dritte Mal in der 100-jährigen Geschichte der Pa...

