Sondersitzungen : CDU will neuen Vorsitzenden am 21. Januar wählen

Bei der personellen Neuaufstellung der CDU drücken einige aufs Tempo. Nun hat die dpa von CDU-Vorstandsmitgliedern erfahren, dass am 21. Januar in Hannover ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll.

Berlin | Die CDU will den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet am 21. Januar in Hannover wählen. Dafür gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Dienstag im CDU-Vorstand in Berlin einstimmige Zustimmung. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung. Zuvor sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, ein Bundesparte...

