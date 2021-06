Interview mit Agrarministerin : CDU-Vize Klöckner: Wer nach Mallorca fliegen will, soll das tun

Wie weiter beim Tierschutz? Was tun gegen den Wolf? Und sollten wir gendern? Dazu äußert sich CDU-Vize und Bundesagrarministerin Julia Klöckner im Interview, die sagt: "Den Tierschutz habe ich intensiv vorangebracht."

Berlin | Frau Klöckner, es wird nichts mehr mit dem Tierwohllabel in dieser Legislaturperiode. Der Bundestag zieht nicht mit. Damit ist eines Ihrer Kernprojekte gescheitert… Gerade in Sachen Tierwohl sind wir in dieser Legislaturperiode so weit gekommen, wie keine Regierung vor uns. Den Tierschutz habe ich intensiv vorangebracht. Wir sind weltweit die erste...

