Wegen Corona : CDU-Chef wird erneut bei Online-Parteitag gewählt

Nach ihrem Wahldesaster wollte die CDU im Januar nicht nur einen neuen Vorsitzenden wählen. Auch die nötige inhaltliche Neuaufstellung sollte bei einem Parteitag in Hannover angegangen werden.

Berlin | Die CDU muss ihren neuen Vorsitzenden wegen der dramatischen Corona-Lage im Januar erneut bei einem Online-Parteitag wählen. Der Bundesvorstand der Partei entschied nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer digitalen Sitzung mit 19 zu 13 Stimmen, das am 21./22. Januar in Hannover in Präsenz geplante Treffen der ...

