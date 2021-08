Evakuierungsmission : Bundeswehrsoldaten kehren heute aus Afghanistan zurück

Die Bundeswehr ist nicht mehr am Flughafen in Kabul im Einsatz. Im Laufe des Tages sollen die Soldaten und die Flugzeuge zurück in Deutschland sein.

Wunstorf | Die Bundeswehr plant die Rückkehr der bei der Evakuierungsmission in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten für Freitagnachmittag. Ihre Ankunft sei gegen 16.00 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf geplant, teilte die Bundeswehr am späten Abend mit. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) flog am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.