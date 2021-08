Evakuierungen : Bundeswehr fliegt weitere Menschen aus Kabul aus

Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul geht weiter. Am Sonntag hoben zwei Transportmaschinen mit knapp 300 Menschen Richtung Taschkent ab.

Kabul | Die Bundeswehr hat weitere 276 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Eine Maschine des Typs A400M sei mit 180 Menschen an Bord auf dem Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent, schrieb die Bundeswehr am Sonntagnachmittag bei Twitter. Sie hob demnach um 14.33 Uhr deutscher Zeit in Kabul ab. Damit hat die Bundeswehr eigenen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.