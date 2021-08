Regelung gilt rückwirkend : Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Der Rundfunkbeitrag steigt

Das Bundesverfassungsgericht hebt die Blockade der Rundfunkbeitrag-Erhöhung durch Sachsen-Anhalt auf. Er beträgt nun erst einmal 18,36 Euro pro Monat.

Karlsruhe | Per Verfassungsbeschwerden haben die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland eine Erhöhung der Rundfunkgebühren durchgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe folgte in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung der Argumentation der Anstalten, die dies mit der Rundfunkfreiheit begründet hatten. Die Gebühren steigen nun vorläufig ...

