Pandemie : Bundestag beschließt Corona-Auflagen

Inmitten gewaltig steigender Infektionszahlen bringen die künftigen Ampel-Partner neue Schutzauflagen auf den Weg. Auch Bund und Länder beraten. Droht im Pandemie-Kampf noch eine eskalierende Kraftprobe?

Berlin | Angesichts der immer bedrohlicheren Corona-Welle mit Rekord-Infektionszahlen ringen Bund und Länder um schnelle zusätzliche Krisenmaßnahmen. Zuerst beschloss am Donnerstag der Bundestag von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Neuregelungen, die unter anderem 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen und Bahnen bringen sollen. Die Umsetzung ist aber fraglic...

