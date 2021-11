Blitz-Analyse zum Bundesverfassungsgericht : Corona-Urteil: Was das für Merkel, Scholz und den nächsten Lockdown bedeutet

Das höchste Gericht hat die harten Corona-Maßnahmen aus dem Frühjahr für rechtens erklärt. Was das Urteil für die aktuelle Corona-Politik bedeutet.

Berlin | Was war nochmal die Bundesnotbremse? Als die Corona-Infektionen im Frühjahr in die Höhe schossen, erfand die Bundesregierung die umstrittene Bundesnotbremse. Sie wurde Ende April mit der Mehrheit von Union und SPD im Bundestag beschlossen und regelte bundeseinheitlich, dass Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen galten, in denen an drei...

