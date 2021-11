Kritik an Jens Spahn : Bundesländer dringen auf Aufhebung der Biontech-Begrenzung

Millionen Menschen sollen eine Auffrischimpfung erhalten. Viele wünschen sich das Vakzin von Biontech, doch das Gesundheitsministerium deckelte die Bestellmengen. Jetzt hat Jens Spahn eine Sonderlieferung angekündigt.

Berlin | Die Bundesländer dringen darauf, dass die Kontingentierung des Corona-Impfstoffs von Biontech wieder aufgehoben wird. Das beschloss die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Montag einhellig, wie die Deutsche Presse-Agentur in München erfuhr. Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.