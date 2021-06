Ärztechef: Müssen schneller impfen! : Faktencheck: Bringt die Delta-Mutante den Corona-Horror zurück?

Die aus Indien stammende Delta-Variante ist ansteckender als die vorherigen Corona-Mutanten. Und sie ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Ist es also schon bald vorbei mit der entspannten Lage?

Berlin | Drohen im Herbst erneut Schulschließungen und andere Kontaktbeschränkungen? Oder wird falscher Alarm gemacht? Das alles hänge am Impftempo, sagt Kassenarztchef Andreas Gassen im Gespräch mit unserer Redaktion. Je mehr Menschen in den kommenden Wochen geimpft würden, je schneller werde die Delta-Gefahr gebannt. Grund zur Panik gibt es also nicht. Ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.