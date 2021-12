Corona-Schutz auffrischen : NRW kippt Fünfmonatsfrist: Booster-Impfungen schon nach vier Wochen

In Nordrhein-Westfalen sind Booster-Impfungen bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich. Damit verabschiedet sich das Land von der bisher empfohlenen Fünfmonatsfrist.

Düsseldorf | In Nordrhein-Westfalen können sich vollständig geimpfte Menschen deutlich früher eine Booster-Impfung holen. Bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung soll dies ab heutigem Montag in NRW möglich sein, wie zunächst die "Siegener Zeitung" berichtete. Die Regelung hat das NRW-Gesundheitsministerium am Montag in einem Erlass festgelegt. Damit kippt das...

