Norwegen : Bogenangriff: Polizei zweifelt an Zurechnungsfähigkeit

Nach dem tödlichen Angriff auf zahlreiche Menschen im norwegischen Kongsberg ist die Polizei nicht sicher, ob der mutmaßliche Täter psychisch krank ist oder ob er aus politischen Motiven gehandelt hat.

Oslo | Nach der Gewalttat mit fünf Toten im norwegischen Kongsberg soll der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem sollen Rechtspsychiater sich ein Bild machen, ob der 37-Jährige zurechnungsfähig ist. Verteidiger: „Nicht alles am richtigen Platz“ Nach Angaben seines Anwalts wurde nach den Verhören am Donnerstag entschie...

