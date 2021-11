Blutspendeverbot soll weg : Männer, die Sex mit Männern haben, sind keine Gefahr

Die Ampel-Koalition will das Blutspenderverbot für schwule Männer und Trans-Personen abschaffen. Ein längst überflüssiger Schritt, findet unsere Autorin.

Hamburg | Blutkonserven sind in Deutschland ein rares Gut. Dabei würden manche Menschen gerne ihr Blut zur Verfügung stellen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität ist es ihnen jedoch verboten. So darf etwa ein schwuler Mann aufgrund des höheren HIV-Risikos nur dann Blut spenden, wenn er in einer dauerhaften monogamen Beziehung lebt. Bereits ein w...

