USA : Bill Clinton in Krankenhaus eingeliefert

Ex-US-Präsident Bill Clinton wurde bereits am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert - das berichtet sein Sprecher via Twitter. Es handele sich jedoch nicht um eine Corona-Erkrankung.

Washington | Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist in ein Krankenhaus im US-Staat Kalifornien eingeliefert worden. Sein Sprecher Angel Urena veröffentlichte auf Twitter eine Mitteilung, nach der es sich bei Clintons Krankheit um eine nicht mit Covid-19 zusammenhängende Infektion handele. Clinton sei „auf dem Weg der Besserung, guter Dinge und sei den Ärzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.