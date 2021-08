Evakuierungsmission : Biden warnt vor neuem Anschlag in Kabul - Abzug gestartet

Die Luftbrücke nach Kabul zur Evakuierung weiterer Menschen steht vor dem Ende. Es laufen Gespräche mit den Taliban, um dennoch sichere Ausreisen zu ermöglichen. USA warnen vor weiteren Anschlägen.

Kabul | Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden eindringlich vor weiteren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten gewarnt. Die Lage sei weiterhin „extrem gefährlich“ und das Risiko von Terroranschlägen auf den Flughafen von Kabul hoch, erklärte Biden am Samstagnachmittag in Washington(Ortszeit). Das Militär hal...

