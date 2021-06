USA - Russland : Biden und Putin zu historischem Gipfel in Genf

Es geht um den Weltfrieden: Werden der neue US-Präsident Biden und der ewige Kremlchef Putin einen Draht zueinander finden und für mehr Stabilität sorgen? Das Verhältnis erinnerte zuletzt an den Kalten Krieg.

Genève | Nach Jahren großer Spannungen zwischen Washington und Moskau kommen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin in der Schweiz zu ihrem ersten Gipfel zusammen. Das historische Treffen auf Initiative Bidens soll gegen 13.30 Uhr in Genf beginnen und bis in den Abend dauern. Biden hatte Putin zu dem Gipfel eingeladen, um angesichts ...

