Risikogruppen zuerst : Beschlussvorlage: Corona-Auffrischungsimpfungen sollen bald starten

Die Gesundheitsminister wollen demnächst Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen einleiten. Außerdem sind mehr Impfangebote für Kinder und Jugendliche geplant.

Berlin | Die Regierungen von Bund und Ländern wollen schon bald mit Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen beginnen und zudem stärker den Weg für Impfungen von Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren ebnen. Das geht aus Beschlussvorlagen für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Berlin vorlage...

