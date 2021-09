Kommentar : Berlin: Sozialromantik hilft in der Wohnungspolitik nicht weiter

Sollten große Wohnungskonzerne enteignet werden, damit die Mieten sinken? Das fordert ein Berliner Volksentscheid. Dahinter stecken mehrere falsche Annahmen. Es gibt nur einen Weg, damit Wohnungen günstiger werden

Flensburg | Ja, das Wohnen in der Stadt ist teuer – und das Wohnen in Berlin ist (für viele Menschen) zu teuer. Selbst Familien aus der Mittelschicht haben inzwischen Probleme, in der noch jungen Hauptstadt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Waren Wohnungen nach der Wende sehr günstig, sind die Mietpreise allein in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt nochmals ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.