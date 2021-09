Erste Hochrechnung : Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Franziska Giffey unterliegt Grünen

Ex-Familienministerin Franziska Giffey verfehlt den Wahlsieg bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Um gleich vier Entscheidungen ging es am Sonntag für Wählerinnen und Wähler in Berlin.

Berlin | In Berlin lief parallel zur Bundestagswahl die Wahl zum Abgeordnetenhaus, zudem wird über die Bezirksverordnetenversammlungen und den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" abgestimmt. Die aktuelle Hochrechnung von infratest dimap (Stand: 18 Uhr) zur Berlin-Wahl CDU - 15,0 SPD - 21,5 Grüne - 23,5 FDP - 7,5 AfD - 7,0 Li...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.