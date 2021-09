Konflikt wegen Kfz-Kennzeichen : Bericht: Serbien verlegt weiteres Militär an Grenze zu Kosovo

Der Kosovo erlaubt keine serbischen Auto-Kennzeichen mehr im Land – als Reaktion darauf blockieren kosovo-serbische Bürger die Grenzen seit Tagen. Serbien verlegt zunehmend Militäreinheiten an die Grenze – so ein Bericht.

Pristina | Die Blockade zweier Grenzübergänge zwischen dem Kosovo und Serbien durch kosovo-serbische Bürger ist am Montag in die zweite Woche gegangen. Das berichtete das staatliche serbische Fernsehen RTS. Die Kosovo-Serben protestieren gegen eine neue Verordnung der Regierung in Pristina, der zufolge im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.