Nach Informationen von "Vertrauten" : Bericht: Seehofer will CSU-Vorsitz abgeben – aber Minister bleiben

Der Druck auf den Innenminister ist groß. Nun scheint er ihm nachzugeben, meldet eine Zeitung.

von Lorena Dreusicke

07. November 2018, 14:28 Uhr

Berlin | Nach Merkels Vorbild? Bundesinnenminister Horst Seehofer will nach Informationen der Wochenzeitung "Zeit" am kommenden Wochenende angeblich seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender erklären. Innenminister will er demnach aber bleiben.

"Zeit Online" meldet im Wortlaut: "Am kommenden Wochenende, wenn die engere CSU-Führung zusammenkommt, um über die Kandidaten für die Europawahl zu beraten, wird Horst Seehofer erklären, dass er sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellt. So berichten es übereinstimmend mehrere Vertraute."

"Merkels Männerfriedhof" entgangen

Der Rücktritt Angela Merkels von der CDU-Parteispitze habe seine Entscheidung wesentlich beeinflusst, hieß es. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert, dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", sagt ein Vertrauter Seehofers der Zeitung.

Seehofer hatte zuvor erklärt, sich in der kommenden Woche, nach dem 12. November, über seine persönliche politische Zukunft äußern zu wollen.