Weitere Maßnahmen? : Berichte: Merkel spricht mit Ampel-Politikern über die Coronakrise

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel hat sich mehreren Berichten zufolge am Dienstagnachmittag mit Spitzenpolitikern der Ampel-Parteien getroffen, um über das weitere Vorgehen in der Coronakrise zu sprechen.

Berlin | Täglich erreichen die Coronazahlen in Deutschland seit einiger Zeit neue Höchstwerte. Am Dienstag stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 399,8. Nachdem in der vergangenen Woche im Bundestag und Bundesrat das neue Coronagesetz der Ampel-Parteien verabschiedet wurde, soll sich die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit Spitzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.