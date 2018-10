Laut Rechtsgutachten der Grünen : Medienbericht: Bayerische Grenzkontrollen verstoßen gegen Grundgesetz

Die bayerische Landespolizei darf laut einem Gutachten keine Grenzkontrollen zu Österreich durchführen.

von Maximilian Matthies

21. Oktober 2018, 18:31 Uhr

München | Die Grenzkontrollen bayerischer Landespolizisten zwischen Bayern und Österreich sind offenbar rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" ein von den Grünen in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten.



"Der bayerische Grenzschutz verstößt nach seiner Konzeption im bayerischen Recht gegen das Grundgesetz", schrieb demnach die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, am Sonntag an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Mehr in Kürze.