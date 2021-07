Umfrage des Tages : Befürworten Sie die Impf-Aktionen an den Schulen in SH?

Die Impfaktion, die ab 19. August an 250 Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein beginnt, ist zwar freiwillig – aber trotzdem gibt es große Bedenken. Wie stehen Sie dazu?

30. Juli 2021, 06:47 Uhr

Kiel | Nach den Ferien wird an den Schulen in SH geimpft. Das Angebot, sich von mobilen Teams der Kassenärzte gegen das Coronavirus im Schulgebäude impfen zu lassen, gilt für Kinder ab zwölf Jahren sowie für alle Beschäftigten.

Die Impfaktion, die ab 19. August an 250 Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein beginnt, ist freiwillig. Das gibt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ausdrücklich zu verstehen. Dennoch gibt es Kritik und Diskussionen aufgrund dieses Vorpreschens in SH.

Zwar gelten Schulen als Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft, aber eben hierin sehen Kritiker ein Problem. Führen die Impfungen in den Schulen am Ende zu einer Art Gruppenzwang zwischen Mitschülern und Lehrern? Beeinflusst die Druckkulisse die freie Entscheidung und die Risikoabwägung?

Immerhin heißt es von der bezüglich Kinderimpfungen weiter zögernden Stiko, dass das unerforschte Risiko einer Impfung bei 12 - bis 18-Jährigen in keinem Verhältnis zum medizinischen Nutzen der Immunisierung steht.

Wir wollen in unserer Umfrage von Ihnen wissen, wie sie zu den Impf-Aktionen an den Schulen in SH stehen.