Informationsfreiheit : Beauftragte wollen mehr Schutz für Whistleblower

In den Vereinigten Staaten besteht für Whistleblower die Gefahr, im Gefängnis zu landen. Doch auch in Deutschland fordern die Informationsfreiheitsbeauftragten mehr Schutz für sie.

Magdeburg | Einen besseren Schutz für Whistleblower fordern die Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland. Die Beauftragten mahnten auf ihrer Konferenz am Mittwoch in Magdeburg den Bundesgesetzgeber, die Richtlinie der EU zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen Unionsrecht melden, so schnell wie möglich umzusetzen. Sie hielten es zudem für geboten, ...

