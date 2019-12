Harsche Kritik an EU und Bundesregierung : Bauern rufen mit Wut-Reden gegen Politik zu neuer Protestrunde auf

Die Bauern sind immer noch wütend, der Tonfall der Rädelsführer wird radikaler: Am Mittwoch sollen möglichst deutschlandweit Trecker-Flashmobs stattfinden, die den Verkehr beeinträchtigen könnten. In der Grenzregion zu den Niederlanden wollen sich Bauern derweil mit ihren Berufskollegen solidarisieren und mutmaßlich zu Hunderten ins Nachbarland zu Demonstrationen fahren.

17. Dezember 2019, 17:59 Uhr

Osnabrück | Die Videos von führenden Köpfen der Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) haben es in sich. In mehrminütigen Beiträgen rechnen Dirk und Thomas Andresen mit der deutschen und der europäischen Politik ab und rufen zu bundesweitem Widerstand auf.



Landwirt Dirk Andresen aus Schleswig-Holstein sagt, die deutschen Bauern würden „zum Schafott geführt“, die Politik opfere die Landwirte. „Wir müssen der Politik zeigen, dass man die Hand, die einen füttert, nicht straflos beißen kann.“ Man habe die Wahl: „Entweder wir sterben, oder wir wehren uns“, sagt Andresen.





Er ist eines der Gesichter der Bewegung „Land schafft Verbindung“, die allein über soziale Netzwerke Großdemonstrationen in Bonn, Hamburg oder Berlin organisiert hat. Daraufhin fand unter anderem im Kanzleramt ein Agrargipfel statt, an dem auch LSV-Vertreter teilnahmen.



Thomas Andresen, ebenfalls in der Bewegung aktiv und auch aus Schleswig-Holstein, sagt in seinem Videobeitrag, der Dialog mit der Politik sei „für‘n Arsch“ gewesen. Auch er erhebt schwere Vorwürfe, insbesondere gegen die neue EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen, die Andresen „Flinten-Uschi“ nennt: „Die Frau hat noch ganz andere Ziele. Die Frau hat als Ziel für sich entdeckt, Europa gegen die Wand zu klatschen.“





Was die beiden Andresens auf die Palme bringt, ist unter anderem die Tatsache, dass die Bundesregierung offenbar an der geplanten Verschärfung der Düngeregeln in Deutschland festhält - ungeachtet der Proteste aus der Landwirtschaft.

So soll das Grundwasser besser vor Nitrat geschützt werden und Strafzahlungen Richtung EU abgewendet werden. Landwirte halten dagegen, weitere Einschränkungen würden Ackerbau in vielen Regionen unwirtschaftlich machen.



Zehntausende Zuschauer

Mit ihren Wutreden haben die Andresens jeweils mehrere Zehntausend Zuschauer erreicht. Weit überwiegend finden sie Zustimmung. Nur wenige Kommentatoren halten die Wortwahl für unangebracht.

Wie viele Landwirte letztlich am Mittwoch an dem angekündigten „Flash Mob“ teilnehmen werden, ist unklar. Auch wie er genau aussehen soll, ist fraglich. Trecker sollen offenbar am Straßenrand anhalten. Ob dabei auch der Verkehr blockiert werden soll, ist unklar. Dazu kursieren unterschiedlich lautende Ankündigungen.

Die Andresens richten sich auch an Handwerker, Lkw-Fahrer und weitere Berufsgruppen. „Damit Europa und wir alle eine Chance haben“, sagt Thomas Andresen.

Protest in den Niederlanden

In den Grenzregionen zu den Niederlanden planen Landwirte aus dem Kreis von „Land schafft Verbindung“ derweil sich an Demonstrationen in den Niederlanden zu beteiligen. Das niederländische LSV-Pendant „Farmers Defence Force“ (FDF) hat zu Aktionen im Nachbarland aufgerufen. Auch hier ist der Unmut über die Agrar- und Umweltpolitik der Regierung groß.

Niederländische Medien berichten über Hunderte Trecker, die aus Deutschland erwartet werden. Was genau geplant ist, wird indes geheim gehalten. Niederländische Handelskonzerne sorgen sich, dass Supermärkte und Logistikzentren blockiert werden sollen.

Lebensmittelversorgung als Ziel?

Entsprechend hatten sich führende Köpfe der Bewegung im Nachbarland zuletzt geäußert. Ein Gericht hatte die Blockade-Pläne aber untersagt. Sollte dagegen verstoßen werden, drohen Strafzahlungen von 100.000 Euro, berichtet die Zeitung „De Telegraaf“. FDF zog sich daraufhin aus der Organisation des Protests zurück - zumindest offiziell.

Ungeachtet dessen gilt: Ähnlich wie auf deutscher wird derweil auch die Rhetorik auf niederländischer Seite immer schärfer. Mark van den Oever, einer der Organisatoren der FDF sorgte zuletzt mit einem Vergleich für Empörung: Bei einem Auftritt im Parlament der Provinz Noord-Brabant verlas er eine Stellungnahme, in der er die Situation der niederländischen Bauern mit der der Juden unter deutscher Besatzung gleichsetzte.





Van den Oever beklagte, der Berufsstand der Bauern werde durch immer neue Auflagen seitens der Politik gezielt verkleinert. Schon vor 75 Jahren habe man sehen können, wozu das Dezimieren einer kleinen Bevölkerungsgruppe führen kann, sagte van den Oever unter Anspielung auf die Situation der jüdischen Minderheit in den Niederlanden unter deutscher Besatzung. „Ich will euch diesen Spiegel vorhalten, damit ihr nachher nicht sagt: „Wir haben es nicht gewusst“.