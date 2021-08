Bundeswehr im Ausland : Bartsch schließt friedenssichernde Einsätze nicht aus

Das Wahlprogramm der Linken ist recht eindeutig: Alle Auslandseinsätze der Bundeswehr müssten beendet werden. Ausnahmen werden aber nicht ganz ausgeschlossen.

Berlin | Linksfraktionschef Dietmar Bartsch schließt die Beteiligung der Bundeswehr an friedenssichernden Einsätzen im Ausland nicht kategorisch aus. „Wissen Sie, in der Linken habe ich noch nie jemanden gehört, der zum Beispiel sagt: Die Blauhelme aus Zypern sollen abgezogen werden“, sagte Bartsch am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Im Linken-Wahlprogramm h...

