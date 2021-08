Zugausfälle im Norden : Bahnstreik in SH und Hamburg: Diese Strecken sind betroffen

Bahn-Reisende müssen sich ab Montag erneut auf massive Ausfälle und Verspätungen im Personenverkehr einstellen. Wo fallen die Züge aus? Diese Strecken im Norden sind betroffen.

Hannover | Die Lokführergewerkschaft GDL hält trotz eines Entgegenkommens des Konzerns am geplanten Streik bei der Deutschen Bahn fest. Damit müssen sich Fahrgäste am Montag und Dienstag auf große Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Um den Streik abzuwenden, hatte die Bahn der Gewerkschaft am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Pr...

