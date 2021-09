Wahlkampf : Baerbock will auf Abzug der US-Atombomben dringen

Sollten die Grünen das Rennen um die Kanzlerschaft gewinnen, will Spitzenkandidatin Annalena Baerbock Abrüstungsgespräche mit den USA führen. Ziel sei der Abzug nuklearer Waffen aus Deutschland.

Berlin | Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will bei einem Wahlsieg auf einen Abzug der US-Atombomben aus Deutschland dringen. Eine neue Bundesregierung müsse mit Blick auf die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland deutlich machen: „Natürlich müssen Teil dieser Abrüstung auch die amerikanischen Atomwaffen hier in Deutschland und in G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.