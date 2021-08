Wahlkampfauftakt : Baerbock fordert Abschied vom „fossilen Status quo“

Auf dem Hildesheimer Marktplatz wollen die Grünen-Chefs Baerbock und Habeck für die heiße Wahlkampf-Phase mobilisieren. Mehrere Hundert Zuschauer geben Rückenwind für die anstehende Wahlkampftour.

Berlin | Mit Appellen für mehr Tempo beim Klimaschutz hat die Grünen-Spitze die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Bei der Auftaktveranstaltung ihrer deutschlandweiten Tour forderte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Montag in Hildesheim einen Abschied vom „fossilen Status quo“. Mit Blick auf Geld, das zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Corona-K...

