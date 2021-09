Corona-Pandemie : Australien: Neue Proteste gegen Impfpflicht für Baubranche

Berechtigter Protest - oder „krimineller“ Aufstand? In Melbourne treiben der Lockdown und eine Corona-Impfpflicht erneut Hunderte Menschen auf die Straße. Es gab bereits mehrere Festnahmen.

Melbourne | In der australischen Metropole Melbourne haben den dritten Tag in Folge Hunderte Menschen gegen eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter der Baubranche und den Lockdown in der Region protestiert. Die Demonstration am Mittwoch konzentrierte sich auf den „Shrine of Remembrance“, eines der größten Kriegerdenkmäler in Down Under. Schwer bewaffnete Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.