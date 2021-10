Afghanistan-Konferenz : Außenminister Lawrow mahnt Frieden in Afghanistan an

Bei einen Treffen in Moskau ermahnte der russische Außenminister die Taliban, die Menschenrechte in Afghanistan zu garantieren. Die neuen Machthaber waren mit einer Delegation nach Russland gereist.

Moskau | Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat zu Beginn neuer Gespräche über die Lage in Afghanistan mehr Anstrengungen für einen dauerhaften Frieden in dem Land angemahnt. Diese Aufgabe sei nach wie vor dringend, sagte er am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Zugleich rief er bei dem Treffen in Moskau die Taliban auf, die Grundrechte aller afghani...

