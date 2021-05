Ab dem 7. Juni : Priorisierungen bei Corona-Impfungen werden aufgehoben – was Sie jetzt wissen müssen

Bundesweit soll die Priorisierung bei Corona-Impfungen in Arztpraxen und den regionalen Impfzentren entfallen.

Berlin | In drei Wochen sollen sich nach Plänen der Bundesregierung alle Menschen in Deutschland einen Corona-Impftermin besorgen können – ohne die noch geltende feste Reihenfolge. Die Priorisierung soll ab 7. Juni aufgehoben werden, heißt es in einem Beschlussentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Beratungen mit seinen Länder-Kollegen am Montag....

