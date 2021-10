Großbritannien : Attentäter des Abgeordneten war in Präventionsprogramm

Der britische Abgeordnete David Amess ist nach Opfer eines Terrorakts geworden. Medienberichten zufolge hat der Täter an einem Präventionsprogramm gegen Extremismus teilgenommen - stand aber nicht unter Geheimdienstbeobachtung.

Southend-on-Sea | Der Festgenommene im Fall des tödlichen Attentats auf den britischen Abgeordneten David Amess hat britischen Medienberichten zufolge an einem Präventionsprogramm gegen Extremismus teilgenommen. Wie unter anderem die BBC am Sonntag erichtete, war der 25-Jährige bereits vor einigen Jahren an das Präventionsprojekt „Prevent“ verwiesen worden; unter Be...

