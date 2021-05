Gerüchte um Rückfahrkarte : Für Armin Laschet gibt es keinen Plan B: „Mein Platz ist in Berlin“

Hat Armin Laschet einen Plan B, um nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren, wenn er nicht Kanzler wird? Das sagt er.

Berlin | Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl in Berlin bleiben. "Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin", sagte der CDU-Bundesvorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass ...

