Nahost-Konflikt : Achte Angriffswelle: Erneut Raketenalarm und Explosionen in Tel Aviv

Die tödliche Gewalt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas dauert unvermindert an.

Tel Aviv/Gaza | In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist am Samstag zum dritten Mal kurz hintereinander Raketenalarm ausgelöst worden. Es waren heulende Warnsirenen in der Stadt zu hören. Dies war die achte Angriffswelle seit Dienstagabend. Zuvor hatte es am Samstag bereits zwei Mal Alarm und Explosionen im Süden der Stadt gegen. Die Küstenmetropole – Israels...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.