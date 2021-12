Kriminalität : Angeblicher Soldat nach Drohvideo festgenommen

In einem im Internet verbreiteten Video spricht ein angeblicher Bundeswehrsoldat Drohungen gegen den Staat aus. Der Mann ist am Odeonsplatz in München festgenommen worden.

München | Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der in einem Video im Internet Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte, ist in München festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Donnerstagabend um 18.58 Uhr am Odeonsplatz festgenommen worden. In dem etwa eine Minute langen Video-Clip verlangt der selbst bezeichnete Oberfeldwebel unter ...

