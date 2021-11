Regierungsbildung : Ampel-Parteien wollen Koalitionsvertrag kommende Woche

Seit Wochen beraten SPD, Grüne und FDP über die Bildung einer Regierung. „Es geht voran“, heißt es immer wieder. Nun ist tatsächlich ein Ende in Sicht.

Berlin | Die mögliche künftige Ampel-Koalition hält an ihrem Plan fest, in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. Das teilten die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP am Dienstag in Berlin mit. Alle drei äußerten sich zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen - auch die Grünen, aus deren Reihen zwischendurch Kritik vor allem zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.