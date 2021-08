Afghanistan-Konflikt : Dramatische Rettungsaktion: 640 Afghanen quetschen sich in US-Flieger

Es sind Bilder, die um die Welt gehen: Die Lage am Kabuler Flughafen wird immer dramatischer. Menschen riskieren ihr Leben, um einen Platz in den Rettungsflugzeugen zu ergattern.

Kabul | Die Lage am und rund um den Flughafen in Kabul ist chaotisch und verstörend zugleich. Während das erste Bundeswehrflugzeug in der Nacht zu Dienstag nur 7 (!) Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausfliegen konnte, brachte ein Flugzeug der US-Luftwaffe rund 640 afghanische Zivilisten in Sicherheit. Ein Bild aus diesem Flieger wird aktuell in den so...

