Das Dokument nach der Konferenz : Corona-Regeln: Lesen Sie hier den Original-Beschluss des Bund-Länder-Treffens

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel haben am Donnerstag zahlreiche Regelungen beschlossen, mit denen die Corona-Pandemie gebremst werden soll. Lesen Sie hier den Original-Beschluss des Treffens.

Berlin | Die Pandemie ist nicht überwunden. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV2- Virus sowie die Zahl der schweren Krankheitsverläufe steigen derzeit mit hoher Geschwindigkeit an. In einigen Regionen besteht bereits ein Engpass an Intensivbetten. Planbare Operationen müssen in vielen Fällen verschoben werden, um Kapazitäten für Patientinnen und Patie...

