„Signal zur richtigen Zeit“ : „Immense Tapferkeit“: Nawalny erhält Sacharow-Preis des EU-Parlaments

Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny wird mit dem Sacharow-Preis 2021 des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.

Brüssel | Die Live-Bilder seiner Verhaftung gingen um die Welt. Alexej Nawalny war gerade mit seiner Frau Julia am Flughafen in Moskau gelandet und wartete noch an der Passkontrolle, da wurde er von Sicherheitsbeamten festgenommen. Seitdem sitzt der 45-jährige in Haft, mittlerweile in einem Straflager rund hundert Kilometer östlich von Moskau, wo er eine zweiei...

