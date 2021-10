RKI-Daten zur Pandemie : Corona-Lage im Überblick: Inzidenz steigt weiter an

Nach aktuellen Zahlen des RKI steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter an. Die Gesundheitsämter verzeichneten binnen eines Tages 23.212 Corona-Neuinfektionen.

Berlin | Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 118,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 113,0 gelegen, vor einer Woche bei 80,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23....

