Taliban-Herrschaft : In Lebensgefahr: Afghanistans Influencerinnen schlagartig verstummt

Viele Internet-Stars aus Afghanistan sind nach der Taliban-Machtübernahme geflohen oder online abgetaucht.

Kabul | Sadika Madadgars Auftritte in Onlinenetzwerken ähnelten denen anderer erfolgreicher junger Influencer. Sie trat in dem Gesangswettbewerb "Afghan Star" auf und gewann mit ihrer umwerfenden Stimme und ihrem bodenständigen Auftreten als Mädchen von nebenan eine große Anhängerschaft. Doch dann kehrten die radikalislamischen Taliban an die Macht zurück, un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.