Peter Frey und Kai Gniffke bei Streitgespräch : Der Beginn eines Dialogs zwischen AfD und Öffentlich-Rechtlichen

AfD-Anhänger sprechen mit den Chefredakteuren von ZDF und ARD – Glasflaschen müssen vorsichtshalber draußen bleiben.

von dpa

26. Oktober 2018, 15:49 Uhr

Dresden | In einem Streitgespräch mit der AfD haben ARD und ZDF das Recht auf eine freie Berichterstattung verteidigt. "Ich hoffe, wenn wir hier grundsätzlich reden, dann können wir uns darauf verständigen, dass in einem freien Land eine freie und kritische Presse notwendig ist und nicht eine Presse, die eingeschüchtert wird", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Donnerstagabend in Dresden.

Zugleich forderte er Politiker der AfD auf, ihr Verhalten gegenüber Journalisten zu ändern. Man müsse nicht nur über Einzelfälle der Kritik reden, sondern auch über den Ton, den "Teile Ihrer Partei der Presse gegenüber anschlagen": "Das gehört zu den Problemen dazu."

AfD-Kritik an Berichterstattung über Vorfälle in Chemnitz

An der Podiumsdiskussion unter dem Titel "Medien und Meinung" in der Dresdner Messe nahmen neben Frey auch der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, der AfD-Politiker und Journalist Nicolaus Fest sowie Michael Klonovsky, früher unter anderem Chef vom Dienst beim Nachrichtenmagazin "Focus", teil.

Beide kritisierten unter anderem die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die jüngsten Ereignisse in Chemnitz, über US-Präsident Donald Trump oder die Silvesternacht 2015 in Köln. Fest warf den Medien unter anderem "Nichtberichterstattung", "Falschberichterstattung" und "voreingenommene Berichterstattung" vor. Wie Klonovsky verlangte er von den Sendern, ein differenzierteres Bild der AfD zu zeigen.

Gniffke und Frey erläuterten die Kriterien journalistischer Arbeit und widersprachen Vorwürfen, ihre Kollegen würden nach Vorgaben von oben berichten. Gniffke verurteilte außerdem Übergriffe von Pegida-Anhängern gegen Journalisten bei Kundgebungen in Dresden.

Nach den Worten des Dresdner AfD-Kreischefs Reinhard Günzel wollte die AfD mit der Veranstaltung einen "Beitrag zur Debattenkultur" liefern. Es gelte zwischen Rechts und Rechtsextrem zu unterscheiden. Andernfalls fühlten sich Menschen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, von der Debatte ausgeschlossen. Frey forderte die AfD auf, ihr eigenes Verhältnis zu Rechtsextremen zu klären: "Sie müssen entscheiden, mit wem sie marschieren und mit wem nicht."



Der Beginn eines Dialogs

Einige Sätze in der Einladung zu der Veranstaltung lasen sich so, als wolle die AfD Anhänger schon vorher um Zurückhaltung bitten: "Unterschiedliche Positionen sollen daher in sachlicher und nüchterner Atmosphäre diskutiert werden. Wir sind der Überzeugung, dass nur unter diesen Bedingungen die unterschiedlichen Positionen verstanden werden können und Kritik in beide Richtungen angenommen werden kann", hieß es.

Neben Einlasskontrollen achteten die Organisatoren auch darauf, dass keine Glasflaschen mit in den Saal genommen wurden – aus Sicherheitsgründen. Auch wenn es drinnen bei einigen Antworten von Frey und Gniffke gelegentlich etwas lauter wurde, verlief der Abend aber friedlich. Auch die beiden Chefredakteure bekamen mehrmals Applaus. Am Ende bewerteten beide Seiten das Streitgespräch als Beginn eines Dialoges.