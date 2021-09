Bundeskanzlerin : „Ära geht zu Ende“ - Merkel verabschiedet sich in Stralsund

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag für einen Überraschungsbesuch nach Stralsund gekommen und hat sich in ihrem Wahlkreis verabschiedet. Dabei erinnerte sie sich auch an Startschwierigkeiten.

Stralsund | Eine Portion Eis, Ständchen vom Shanty-Chor und ein Fass Bismarck-Heringe - so hat sich Stralsund am Donnerstag von seiner Bundestagsabgeordneten Angela Merkel (CDU) verabschiedet. Umringt von Schaulustigen spazierte die Bundeskanzlerin bei Sonnenschein durch die Innenstadt. Den Besuch hatte die Stadt bis zuletzt nicht öffentlich gemacht. Schon am ...

