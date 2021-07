Straßenverkehrsrecht ändern : Antrag gestellt: Acht deutsche Großstädte wollen Tempo 30 erproben

Runter vom Gas: Mehrere deutsche Großstädte, seit neuestem auch Aachen, Münster und Bonn, wollen Tempo 30 innerorts erproben.

Aachen/Münster | Aachen und Münster haben zusammen mit fünf anderen Großstädten vom Bund mehr Spielraum verlangt, um Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen einführen zu können. Dazu soll das Straßenverkehrsrecht geändert werden. Mit Tempo 30 würden die Straßen wesentlich sicherer und leiser für Fußgänger, Radfahrer und Anwohner, heißt es in einem am Dienstag in Berlin...

