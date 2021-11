Weltklimakonferenz : Abschied vom Verbrennungsmotor - zieht Deutschland mit?

Autoverkehr gehört zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Beim Klimagipfel geht es nun darum, wie die Mobilitätswende gelingen kann. Für den Verbrennungsmotor soll die letzte Stunde schlagen.

Glasgow | In der heißen Phase der Weltklimakonferenz in Glasgow wollen zwei Dutzend Staaten mit einer konkreten Absage an den Verbrennungsmotor den Ton angeben. 24 Staaten, sechs große Auto-Hersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennermotor festlegen, wie der britische Gastgeber des Klimag...

