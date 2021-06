Laschet und Scholz vorne : ARD-Deutschlandtrend: Union wieder vorn – Grüne verlieren stark

Die Union schiebt sich einer aktuellen Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder vor die Grünen. Besonders Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verliert an Zuspruch. Die Zahlen zeigen das deutlich.

Berlin | Die Union hat einer neuen Umfrage zufolge die Spitzenposition von den Grünen zurückerobert. Im neuen ARD-Deutschlandtrend, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, gewinnen CDU/CSU im Vergleich zum Mai 5 Prozentpunkte auf 28 Prozent. Die Grünen büßen hingegen 6 Prozentpunkte auf nun 20 Prozent ein. Die SPD käme unverändert auf 14 Prozent, wenn am So...

